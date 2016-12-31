Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!

Bu haber 19.881 kez okundu

Azez- Cerablus arasında terör örgütlerinden temizlenen 105 kilometrelik alanın 77 kilometresinde beton duvar tamamlandı. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri ve Türk Seddi'nin son hali böyle görüntülendi.

Türkiye sınırda aldığı güvelik önlemlerini artırıyor. Türkiye-Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınıra yapılan ve dünyanın en uzun üçüncü duvarı özelliğindeki 'Türk Seddi'ni örme çalışmaları devam ediyor.

28 KİLOMETRE KALDI

24 Ağustos'ta başlatılan Fırat kalkanı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Azez- Cerablus arasındaki 105 kilometrelik alanı örgütlerinden temizledi. Güvenli hale getirilen hattın 77 kilometresine beton duvar örüldü. Kalan 28 kilometre de ise devam eden çalışmaların bahar aylarına kadar tamamlanması bekleniyor. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştiriliyor. Beton blokların arkasında mayınlı bölge ya da hendek bulunuyor.

24 SAAT TAKİP EDİLİYOR

Beton blokların üstünde jiletli tel çekiliyor. Son olarak da kafes telle fiziki güvenlik sistemi sağlanıyor. Gözetleme kulelerinde sınır hattı 24 saat boyunca takip ediliyor. Zırhlı veya zırhsız askeri araçlar sınır hattında sürekli devriye atıyor. Geceleri aydınlatılan sınırda eğitimli köpekler de görev alıyor.

KAÇAKÇILIK BİTTİ

Askeri kaynaklar, beton duvarların kaçakçılık ve düzensiz geçişleri büyük oranda engellediğini söyledi. Gaziantep-Kilis-Hudut Komutanlığı sınırları içerinde 2015'te 2 bin 44 kaçakçılık olayı yaşanırken 2016'da sadece 74 kaçakçılık olayı yaşandı. Beton duvar çalışmalarının tamamlanmadığı düşünüldüğünde Türkiye-Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri sayesinde kaçakçılık olayı nerede ise sıfıra indi

DÜZENSİZ GÖÇ DE ENGELLENİYOR

Askeri kaynaklar, beton duvar sistemlerinin düzensiz göç harekelerini de engellediğini ifade etti. Antep-Kilis- hudut hattında 2015'te 12 bin 316 düzensiz göç hareketi tespit edilirken bu sayı 2016'da 8 bin 316'ya indi. Sınırda yaşanan düzensiz göç hareketleri yüzde 45 azaldı.

TÜRK SEDDİ

Başta TOKİ olmak üzere farklı firmalar tarafından hazırlanan beton bloklar, 15 ila 20 kilometrelik bölümler halinde Hatay sınırından başlayıp Şırnak hudut hattına kadar 14 ayrı bölgede inşa ediliyor. "Türk Seddi" olarak da adlandırılan duvar, yaklaşık 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırındaki 3 bin 500 kilometre civarındaki duvarın ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliği taşıyor.

67 GÖZETLEME KULESİ DİKİLDİ

Gaziantep ve Kilis il sınırları içerinde bulunan sınır hattına bugüne kadar 72 kilometrelik modüler, beton duvar, 4 kilometrelik sabit duvar, 28 kilometrelik Akerdeon Engel, 12 kilometrelik kafes tel engeli inşa edildi. 67 gözetleme kulesi dikildi.

SINIRIN AYDINLATILMASI DEVAM EDECEK

Sınır hattına 92 kilometrelik stabilize yol inşa edildi, sınırın 74 kilometrelik kısmı aydınlatıldı. Sınırın 97 kilometrelik kısmında modüler beton duvar ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. 2017 yılı içerisinde 28 gözetleme kulesi daha yapılacak, sınırın 24 kilometrelik kısmı daha aydınlatılacak.