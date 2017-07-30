Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri paylaşıldı!

Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar insansız hava araçlarından birinin daha görüntüleri paylaşıldı. Bu sefer ki İHA diğerlerine göre çok küçük...

30 Temmuz 2017 Pazar 15:24
Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri paylaşıldı!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyada insansız hava araçları (İHA) ailesinin en küçük üyesi olan 'mini İHA'nın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir görevlinin elinden mini İHA'nın uçtuğu anlar var...

İŞTE MİNİ İHA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Yoğun çalışmaların ardından geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.

- Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmiş ilk Milli Hava Aracı Sistemi

- Bugüne kadar 100,000 üzerinde operasyonel uçuş sortisi ile güvenilir ve etkin bir sistem

- Tamamen Milli ve Özgün Tasarım

- İhraç edilen İlk Hava Aracı

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:24
  1. Mini iha
  2. haluk bayraktar
  3. milli iha
  4. insansız hava aracı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı!
    1. Ticari araç ile çarpışan otomobil..
    2. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    3. Kredi kartı borcunu ödememek bunu da..
    4. Depremzede Ayşe nineye sürpriz
    5. Antalya’da otomobil direğe çarptı: 1..
    6. Bekir Bozdağ nikah tartışmalarına son..
    7. Kendi yaktığı ateşte yanarak öldü
    8. Hafif ticari araç ile otomobil..
    9. Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna..
    10. Denizli’de keserli katil yakalandı
    11. Arıcılar, hibelerden yararlanacak
    12. 278 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    13. Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri..
    14. Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını..
    15. HDP'den Haddini aşan açıklama!..
    16. İzmir’de dört ayrı noktada yangın
    17. Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1..
    18. 3 milyon arı telef oldu
    19. Her gün yemek kansere iyi geliyor
    20. Körfez ülkelerinden geri vites:..
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    Korkutan uyarı: 30 Temmuz'dan sonra...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Pakistan yeni yol haritasını çizdi… İşte yeni Başbakan
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!