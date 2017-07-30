Tamamen yerli ve milli… Görüntüleri paylaşıldı!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyada insansız hava araçları (İHA) ailesinin en küçük üyesi olan 'mini İHA'nın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir görevlinin elinden mini İHA'nın uçtuğu anlar var...

İŞTE MİNİ İHA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Yoğun çalışmaların ardından geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.

- Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmiş ilk Milli Hava Aracı Sistemi

- Bugüne kadar 100,000 üzerinde operasyonel uçuş sortisi ile güvenilir ve etkin bir sistem

- Tamamen Milli ve Özgün Tasarım

- İhraç edilen İlk Hava Aracı