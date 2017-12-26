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Tamamen yerli... Teröristlere kâbusu yaşatıyor

ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.

26 Aralık 2017 Salı 15:44
Tamamen yerli... Teröristlere kâbusu yaşatıyor

Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.

ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.

Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.

ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.

Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.

ENGEREK Lazer Hedef İşaretleme Cihazı'nın genel özellikleri
ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.

ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.

Kullanım Alanları
İşaretleme
Mesafe Ölçümü
Hedef Koordinat Hesaplaması
Sayısal Fotoğraf Çekimi

Genel Özellikler
Düşük Ağırlık ve Hacim
STANAG 3733'e Uygun Kodlama
Gömülü GPS / Harici GPS Bağlantısı
Gömülü Sayısal Pusula ve Eğim Ölçer
Otomatik Pozisyon ve Hedef Koordinat Bilgileri
Gömülü Sayısal Fotoğraf Makinesi
Yüksek Çözünürlüklü Gösterge
Dioptri ayarı
Okülerde SVGA Mikrogösterge
Teknik Özellikler
Tipik İşaretleme Menzili: 5 km (tank); 10 km (bina)
Kodlama: STANAG 3733, Band I ve II

Mesafe Ölçüm Performansı
Mesafe Ölçüm Aralığı: 300 m - 20,000 m
Mesafe Ölçüm Çözünürlüğü / Doğruluğu: 2.5 m / ±5 m (1σ)
Hedef Seçimi: İlk / Son / Ayarlı Hedef Maskeleme
Gözetleme Optiği
Büyütme: X10
Görüş Açısı: 3°
Dioptri Ayarlanması: +/- 4
Okülerde SVGA OLED Mikrogösterge


Fiziksel Özellikler
Ağırlık: < 6 kg (aksesuarlar hariç)
Boyutlar: 282 x 268 x 117 mm
Askeri Çevre Koşullarına (MIL-STD-810G) Dayanım
Güç Kaynağı: Batarya veya 18-32Vdc
Aksesuarlar
Üç Ayak ve Yönlendirme Birimi
Şarj Edilebilir Batarya
Batarya Şarj Cihazı
Uzaktan Ateşleme Anahtarı
Opsiyonel – Lazer Spotunu Gören Termal Kamera
Opsiyonel - Sayısal Gonyometre

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MilletMillet3 sa önce
    Aselsanımızı iyi koruyalım. Var ise içindeki satılmış köpekleri bulup temizleyelim. Allahım bize yar ve yardımcı ol . Bu kahraman millete biraz daha vakit ihsan eyle .İhsan eyle ki vatan ve millet için daha nice en gerekliengerekler üretip düşmanın aklını başından alalım.

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