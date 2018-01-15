Tamamen yerli! Tam 2485 adet...

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ve milli imkanlarla üretilen mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran Kanatlı Güdüm Kiti geçtğimiz yılın sonlarında seri üretime başlamıştı.



Bu yılda seri üretimi hızla devam eden 2.485 adet Kanatlı Güdüm Kiti ve bombanın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı gerçekleştirilecek.



Daha iki sene öncesine kadar ithal ediyorduk



Savunma sanayii uzmanlarının aktardığına göre, Güdüm Kitleri daha birkaç yıl öncesine kadar ithal ediliyordu. Bu sebepten 2018 yılı içerisinde yapılacak teslimat adeti oldukça başarılı.

Kanatlı Güdüm Kiti hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandırıyor

TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen KGK'nin seri üretimine başlandı.



Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmaların önemli bir örneğini oluşturuyor.



Mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK'nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu.



KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

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