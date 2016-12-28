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Tamamen yerli imkanlar ile üretildi!

HAVELSAN tarafından, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için tesis edilen anahtar teslim eğitim merkezi için yerli imkanlarla üretilen Agusta Westland Helikopter Tam Görev Simülatörü, Katar'a gönderildi.

Tamamen yerli imkanlar ile üretildi!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:56
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HAVELSAN'ın, Katar Hava Kuvvetleri için ürettiği helikopter eğitim merkezinin en büyük parçasını oluşturan Agusta Westland Helikopter Tam Görev Simülatörü (AW139 Simülatörü) yolculuğuna başladı.

Dünyadaki en büyük ilk 5 simülatör üreticisinden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü simülatör ihtiyacını karşılayan HAVELSAN, aynı zamanda simülatör ihracatıyla ülke ekonomisine ve savunma sanayisine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda, şirket tarafından Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için tesis edilen anahtar teslim KATAR AW139 Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi Projesi kapsamında üretilen AW139 Simülatörü, Katar’a ihraç edilmek üzere yola çıktı.

AW 139 Simülatörü geçen hafta, kendisini Katar’a götürecek M/V IDAHO gemi güvertesine, HAVELSAN mühendislerinin gözetiminde yüklendi.

Proje Müdürü Mehmet Bilgi Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kapsamdaki bir projenin parçası olmaktan son derece mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söyledi.

Ekip olarak yıllardır özveriyle çalıştıklarını ifade eden Yeşil, "Böylesi ileri teknolojiye sahip bir ürünün başarıyla gemiye yüklendiğini görmek bizim için mükafatların en büyüğü. HAVELSAN olarak artık silahlı kuvvetlerimizin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin eğitim ve simülasyon sistemleri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu yaparken iş ekosistemimizdeki yerli firmalara iş vererek ekonomiye katkı sağlıyor ve aynı zamanda savunma sanayimizin ihracat hamlesini desteklemiş oluyoruz." diye konuştu.

KATARLI KOMUTAN BİZZAT KULLANDI

Bir süre önce gerçekleştirdiği Ankara temasları kapsamında HAVELSAN'ı da ziyaret eden Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim bin Shaheen el-Ghanim'i, Simülatörler Sistemlerini ve Siber Savunma Teknolojileri Merkezini incelemişti.

Simülatör intibak eğitimi alan eğitici ve pilotlarla bir araya gelen El-Ghanim, AW139 Simülatörü ile uzun bir süre uçuş yapmıştı.

Tam görev simülatörü henüz HAVELSAN tesislerindeyken 50 Katar Hava Kuvvetleri mensubu da Türkiye’ye gelerek 600 saatlik uçuş eğitimi aldı.

Katar'daki merkezin açılışının üst düzey katılımla Nisan 2017’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Eğitim merkezini 3 yıl boyunca Doha’da yerleşik HAVELSAN personeli işletecek.

OCAK AYI SONUNDA KATAR'A VARACAK

HAVELSAN, söz konusu projeye Mayıs 2013’te başladı.

Proje kapsamında, Katar Hava Kuvvetleri için Tam Görev Simülatörü, Uçuş ve navigasyon Prosedürleri Eğiticisi, Kabin Ekibi Eğitim Simülatörü, Debrifing Sistemi ve Taktik Kontrol Merkezi üretimi gerçekleştirildi.

Eğitim merkezi kapsamındaki HAVELSAN ürünlerinin tamamı Katar’a gönderildi.

Geçen yıl kabul testleri tamamlanan projenin en büyük parçası tam görev simülatörü de son parça olarak yola çıktı. Ağırlığı 47 ton olan ve 7 tır ile taşınan ileri teknoloji ürünü simülatör, seyahatine Akdeniz sularında deniz yoluyla devam ediyor.

Simülatör, ocak ayı sonunda Katar’a varacak.

Katarlı pilotların, 1,5 aylık kurulum sürecinden sonra nisan ayında HAVELSAN ürünlerinde eğitimlerini almaya başlaması planlanıyor.

"EN İYİ YERLİLEŞTİRME" ÖDÜLÜ GETİRDİ

KATAR AW 139 Helikopter Simülatörü Entegre Eğitim Merkezi Projesi, bu yıl HAVELSAN'a ödül getirdi.

Şirket, altıncısı düzenlenen "Güçlü Türkiye İçin Yerli Yerinde Satınalma" temalı, Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde söz konusu eğitim merkeziyle "En İyi Yerlileştirme Projesi" ödülüne değer bulundu.

 
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