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Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni jet: HürJET

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olan "HÜRJET" Projesi'nin konsept tasarımının görüntüleri ortaya çıktı.

31 Ekim 2017 Salı 09:31
Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni jet: HürJET

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil HÜRJET Projesi'nin yönetim kurulundan geçtiğini ve başladığını söyledi. Kotil, "Bunun 6 aylık mimari çalışma dönemi var. Yönetim kurulundan aldığımız bütçe bu dönem için. Bu aslında projenin ön çalışması. Devletin bize bunu sipariş vermesini bekliyoruz." dedi.

TÜMÜYLE TAI'NİN BİR PROJESİ

Kotil sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, tümüyle TAI'nin bir projesi. Küçük dememize bakmayın, kendisi 1 ton. 22 tane transponderi, yayın yapan anteni bulunuyor. Bunun büyükleri de 4-5 ton oluyorlar. Küçükleri elektrikle yani plazma motoruyla tahrik ediliyorlar. Bununla ilgili teknoloji geliştirme Türkiye'de var. Kendimiz de bunu tetikliyoruz oluşsun diye. İnşallah bu 1 tonluk haberleşme uydusu TAI'nin kendi özgün projesi olacak. Sıfırdan başladık ve yapacağız. Ticari bir proje bu. Hem TÜRKSAT'a satma durumumuz olabilir, görüşmelerimiz oluyor hem de dünyada bunun çok taliplisi var."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:31
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