Tamamen durduruldu... Tehlike şimdilik geçti...

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu, İdlib güney kırsalında muhaliflerin son saldırılarda tekrar kontrol altına aldığı El Zerzur köyüne yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Bu sabah gerçekleştirildiği belirtilen saldırının muhalifler tarafından geri püskürtüldüğü ifade edilirken, yerel kaynaklar bölgede oldukça şiddetli çatışmaların yaşandığını, rejim güçleri ve muhaliflerin karşılıklı olarak füze ve top atışları yaptığını belirtti.

El Zerzur köyünü ele geçirmek üzere girişimde bulunan rejim güçlerinin yaşananan çatışmaların ardından herhangi bir ilerleme sağlayamadan bölgeden geri çekildiği ifade edildi. Öte yandan yaşanan çatışmalarda rejim güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi kaydedildi.

Rejim güçlerinin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı muhaliflerden ele geçirmeye yönelik geçtiğimiz haftalarda başlattığı saldırı girişimi muhalifler tarafından durdurulmuş, muhalifler tarafından Rusya ve İran destekli rejim koalisyonuna yönelik bölgede karşı saldırılar başlatılmıştı.

mepanews