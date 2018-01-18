Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tamamen durduruldu... Tehlike şimdilik geçti...

Suriyeli muhaliflerin İdlib'in güneyinde rejimin başlattığı ilerleme girişimini geri püskürttüğü bildirildi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:50
Tamamen durduruldu... Tehlike şimdilik geçti...

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya ve İran destekli rejim koalisyonu, İdlib güney kırsalında muhaliflerin son saldırılarda tekrar kontrol altına aldığı El Zerzur köyüne yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Bu sabah gerçekleştirildiği belirtilen saldırının muhalifler tarafından geri püskürtüldüğü ifade edilirken, yerel kaynaklar bölgede oldukça şiddetli çatışmaların yaşandığını, rejim güçleri ve muhaliflerin karşılıklı olarak füze ve top atışları yaptığını belirtti.

El Zerzur köyünü ele geçirmek üzere girişimde bulunan rejim güçlerinin yaşananan çatışmaların ardından herhangi bir ilerleme sağlayamadan bölgeden geri çekildiği ifade edildi. Öte yandan yaşanan çatışmalarda rejim güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi kaydedildi.

Rejim güçlerinin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı muhaliflerden ele geçirmeye yönelik geçtiğimiz haftalarda başlattığı saldırı girişimi muhalifler tarafından durdurulmuş, muhalifler tarafından Rusya ve İran destekli rejim koalisyonuna yönelik bölgede karşı saldırılar başlatılmıştı.

mepanews

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:50
  1. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı
  2. El Zerzur
  3. İdlib güney
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Damperi açılan TIR, trafik levhalarını devirdi
    1. Damperi açılan TIR, trafik levhalarını..
    2. Telegram kripto para çıkarmaya..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    4. O ülkede yasaklıyor...
    5. 8 bin terörist Türkiye ile savaşacak
    6. 'Filistin'in cesur kızı' hala tutuklu
    7. Kar fırtınası! Dağ köylerine ulaşım..
    8. Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle..
    9. Rusya'da şiddetli deprem
    10. O davada karar çıktı! 79 yıl hapis..
    11. 10 dolara Bitcoin almışlardı.....
    12. Kritik veriler açıklandı...
    13. Memura güzel haber! Zamlandı
    14. İtalya nereye gidiyor...
    15. Rusya'dan kritik karar! Değiştiriyor
    16. Çete lideri bakın nerede yakalandı
    17. O ülkeden beklenemedik füze denemesi
    18. İki yılan bakın ne konuşuyor...
    19. Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme!
    20. Rus müdahalesini soruşturacak
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...