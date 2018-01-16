Tam yüzde 95'i ABD ve Rusya'nın

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) ve Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası’ndan (ICAN) derlediği bilgilere göre dünya üzerinde yaklaşık 15 bin nükleer silah başlığı bulunuyor ve bu silahların yaklaşık 14 bini sadece Rusya ve ABD’nin kontrolünde tutuluyor.

Ayrıca, Fransa'nın 300, Çin'in 270, İngiltere'nin 215, Pakistan'ın 140, Hindistan'ın 130, İsrail'in 80, Kuzey Kore'nin 60 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.