Tam İl Müftüsü olarak atanacaktı ki, FETÖ'den ihraç edildi

Din hizmetlerinin toplumsal hassasiyetini dikkate alan Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili personeli açığa almaya veya görevden uzaklaştırmaya devam ediyor.



Resmi Gazete'de yayımlanan son üç Kanun Hükmündeki Kararname'den (KHK) biri olan 679 sayılı KHK, Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırdı.



Bu kapsamda da Diyanet, FETÖ/PDY ile ilişkili Kadıköy İlçe Müftüsü İlyas Öztürk’ü daha önce açığa almıştı.



Kadıköy İlçe Müftülüğüne atanmadan önce yaklaşık olarak 2,5 yıl İzmir İl Müftü Vekilliği yapan Müftü Öztürk görevinden ihraç edildi. Edinilen bilgilere göre Müftü İlyas Öztürk'ün ihraç kararı 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesinde il müftüsü olma yolunda bir ivme kazanmıştı.



"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır." İstanbul Kadıköy İlçe Müftüsü İlyas Öztürk bu kapsamda görevden ihraç edildi.



Müftü İlyas Öztürk Kimdir?



1958 Afyonkarahisar/Sandıklı'da doğdu. İlköğreniminden sonra hıfzını Erenköy Kur'an Kursu'nda tamamladı(1973). 1980 yılında Sandıklı’da Müezzin-Kayyım olarak göreve başladı. 1987 yılında İzmir D.E.Ü İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.



1999 yılına kadar altı yıl yurt dışında olmak üzere değişik yerlerde İmam-Hatip olarak görev yaptı.



Konya Selçuk Eğitim Merkezi ihtisas kursunu bitirdikten sonra (1999), sırasıyla Ordu Gürgentepe, İzmir Kiraz İlçe Müftüsü, İzmir İl Müftü Yardımcılığı ve 2011-2013 İzmir İl Müftü Vekilliği görevlerinde bulundu. Kadıköy İlçe Müftülüğüne 8 Mart 2013 tarihinde başladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.



(Dini Haberler)