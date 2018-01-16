Tam da CHP'ye yakışan bir başkan

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet büyüklerine küfürler savuran, PKK ile mücadelede devleti seri katil olmakla suçlayan, terörü yücelten, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılayan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun rezil paylaşımları saçılmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve “ben anneyim” diye duygu sömürüsü yapan Kaftancıoğlu’nun aynı zamanda ‘sorumsuz anne’ olduğu belirlendi.



Kaftancıoğlu’nun ilkokul çağındaki çocuğuna bira içirdiği, skandal görüntüleri de Twitter üzerinden paylaştığı tespit edildi. Daha önce küçük yaşta çocuklara içki içirilirken çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan sorumsuz anne ve babalar hakkında inceleme başlatan ve çocuğu devlet koruması altına alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilkokul çağındaki çocuğunun içki içmesinin "normal" ve “eğlenceli” olarak karşılayan CHP’nin yeni başkanı hakkında harekete geçip geçmeyeceği merak konusu. Diğer yandan, bir oturuşta çeyrek domuz yiyen eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da, Türk toplumun manevi değerlerinden uzak, CHP’ye yakın çizgi izliyor.



“BENİM ANTENİN ELİNDE BİRA...”



15 Temmuz’da darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara “Kafa kesen IŞİD’ci terörist” muamelesi yapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretler ve sinkaflı küfürler savuran Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal paylaşım sitelerinde edep yoksunu paylaşımları bulunuyor. “Terör örgütü propagandasını yapmak’’, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında soruşturma açılan ve “Ben bir doktor ve bir anneyim” diyerek duygu sömürüsünde bulunan Kaftancıoğlu’nun sorumsuz bir anne olduğu da deşifre oldu. İlkokul çağındaki çocuğuna bira içirdiği, skandal görüntüleri de Twitter üzerinden paylaşan CHP’nin İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanıyor: “Eve geldim manzara. Benim antenin elinde bira, @caglakf’ın İngilizce ödevini kontrol ediyor. Zamane çocuğu.” Körpecik çocuğunun içki içmesini “normal ve “eğlenceli” olarak karşılayan CHP’nin yeni başkanı Kaftancıoğlu’nun kendi çocuğunu fiziksel ve duygusal yönden nasıl istismar ettiği de gözler önüne serildi.



DEVLET ‘KORUMAYA’ ALMALI



Küçük yaşta çocuklara içki içirilirken çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan sorumsuz anne ve babalar hakkında inceleme başlatan ve çocuğu devlet koruması altına alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yeniden harekete geçmesi isteniyor. Terör eylemlerine katılmaktan çocuğuna bakmaya vakit bulamayan Canan Kaftancıoğlu’nun her geçen gün kendi öz evladını alkol yoluyla zehirlemesi; CHP’nin çiçeği burnunda başkanının hekimlik ve annelik hakkını yitirmesine zemin hazırlıyor.



Daha önce yurdun çeşitli şehirlerinde aynı görüntülerden dolayı Aile Bakanlığı hem soruşturma başlatmış hem de çocuğu koruma altına almıştı. Aydın’da inşaat işçisi A.B., 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları Facebook’ta paylaşmıştı. Tepkiler yükselince A.B. fotoğrafı kaldırmıştı ancak olaydan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri A.B.’nin adresini tespit edildiğini soruşturma başlatıldığını söylemişti. Soruşturma sonunda ise çocuğun devlet korumasına alınabileceği ifade edilmişti.



BAKANLIK TAKİPTE



İzmir’in Bergama İlçesi’nde de alkol ve sigara içirilirken görüntüleri internette paylaşılan bir çocuk aynı şekilde mağdur edilmişti. Annesi müzikholde çalışan çocuğa bakıcının baktığı, içki ve sigarayı da onun arkadaşının içirdiği öne sürülmüştü. Çocuk, Bakanlık tarafından koruma altına alınmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise sosyal medyada paylaşılan çocuğuna bira içiren annenin videosunun ardından Bakanlık harekete geçmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya’nın, “Gerekli bütün tedbirleri derhal alacağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağım” diye açıklama yaptığı çocuğun İzmir’de bulunduğu belirtilmişti. Çocuk bakanlık korumasına alınmıştı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL