Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tam bin liraya satılıyor... Görenler şaşırıyor...

Mersin’de Ayşe Civelek'in beslediği tavuklardan biri, üzerinde '1' yazan yumurta yumurtladı. Civelek, üzerinde '1' yazan yumurtayı bin liradan satılığa çıkardı.

13 Şubat 2018 Salı 11:29
Tam bin liraya satılıyor... Görenler şaşırıyor...

Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civelek'in beslediği tavuklardan biri üzerinde '1' yazan yumurta yumurtladı. Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı bin liradan satışa çıkardı.

25 yıldır yumurta satan Ayşe Civelek, bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde '1' yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, “25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür” dedi.

Yumurtayı eline alarak inceleyen Civelek’in komşusu İsmail Keser ise, “Bu Allah’ın bir lütfü. İnanmayanlara güzel bir örnek. Cenab-ı Allah’ın bir olduğunu gösteren bir olay. İnançlı insanlar için Allah'ın bir lütfü diyebiliriz” dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:29
  1. Civelek
  2. Mersin
  3. Silifke

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nde haftanın porgramı
    1. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın porgramı
    2. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
    3. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
    4. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
    5. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
    6. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
    7. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
    8. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
    9. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
    10. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
    11. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
    12. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
    13. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
    14. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
    15. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
    16. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
    17. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
    19. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
    20. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!