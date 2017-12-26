‘Tam Bağımsızlık’ adımları hızlanıyor

OSMAN YİĞİT / ANKARA - 2019’da geçilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne hazırlık çalışmaları kapsamında, Türk devletinin yabancı müdahalelere kapalı hale getirilmesi ve tam bağımsızlık vasfının tahakkuk ettirilmesi yönünde çalışmalar hızla devam ediyor. 1946’da CHP’nin tek parti iktidarı döneminde Milli Eğitim, istihbarat ve ordu içerisine sızan yabancı ülke lobilerinin yeni sistemde yeri olmayacak. FETÖ olayından çıkarılan dersler bağlamında Türk ordusunun yapısal durumu da köklü bir şekilde yeniden gözden geçirilerek, yeni bir yapılanmaya gidilecek.