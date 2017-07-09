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Polonya'da 500 kilogramlık bomba bulundu

Polonya'da bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba panik yarattı. Patlamamış haldeki bomba sebebiyle 10 bin kişi tahliye edildi.

09 Temmuz 2017 Pazar 15:19
Polonya'da 500 kilogramlık bomba bulundu

Bialystok Belediyesi yetkilisi Anna Kowalska, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, yol çalışmaları sırasında perşembe günü kent  yakınlarında 500 kilogramlık Alman ST-500 tipi patlamamış bomba bulunduğunu  belirtti.

Bialystok ve komşusu Suprasi kentinde yaşayan 10 bin kişinin  otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını kaydeden Kowalska, bombanın bölgeden  güvenli şekilde çıkarılmasının ardından vatandaşların evlerine dönmesine izin  verileceğini söyledi.

Bomba imha uzmanları tahliyelerin tamamlanmasından sonra bombayı özel  bir kamyonete yükleyecek ve deney alanında imha edecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 15:19
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