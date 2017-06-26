Sivas mazlumlarının gözü yaşlı

MUHAMMED UZUN/İSTANBUL

37 kişinin ölümü ile sonuçlanan Madımak Oteli’ndeki yangının üzerinden 24 yıl geçerken, uydurma deliller, asılsız fişlemeler ve bürokrasi-yargı oyunları ile suçlu gösterilen mazlumların aileleri için Ramazan Bayramı buruk geçiyor. Kimisi babasından, kimisi de eşinden ayrı tam 48 bayram geçiren aileler, bayramların kendileri için esareti, özlemi hatırlattığını dile getirerek, 24 yıldır süren bu zulmün artık son bulması gerektiğini söylediler.

KULAK TIKAYAN VEBAL ALTINDA

Aziz Nesin’i protesto etmek için Madımak Oteli’nin önündeki eyleme katıldığı gerekçesiyle önce idam, daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Cafer Soykök’ün oğlu Feyzullah Soykök, “Bizlerin tek suçu belki de Müslüman olmak ve hakkı cesurca müdafaa etmek oldu. Yıllardır sesimizi duyurmak için her yolu denedik. Yeniden tarafsız bir şekilde dosyaların açılmasını ve suçsuz insanların haklarının biran evvel iade edilmesini talep ettik. Babamızdan ayrı 48’inci bayramımızı yaşıyoruz ve her geçen gün şuna inanıyoruz: Bizlerin bu mağduriyetine kulak tıkayan Müslümanlar bu vebalin altında kalır” şeklinde konuştu.

BABAMA İDAM VERDİLER

84 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç ise, babasının nasıl iftiraya kurban gittiğini şöyle anlattı: “Babam olaylardan 5 gün sonra tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir televizyon bozuluyor, babam da TV tamircisi olduğu için onu çağırıyorlar. Babam TV’yi ayarladıktan sonra da Aziz Nesin’in kasetini açıyorlar bir anda. Videoda Aziz Nesin, İslam’a ağır hakaretler savuruyor. Babam da, ‘Kim bu? Dine hakaret ediyor’ diye komisere soruyor. Komiser de ayağa kalkarak, babama hakaret edip, ‘33 kişiyi yaktınız’ diyor. İsmi Ümmet Yıldız olan komiser yanına 6 kişi daha alarak babamın aleyhine şahitlik yaptırıyor. Babamın olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde suçlu ilan ediliyor ve yalancı şahitlik yüzünden babam idam cezası aldı.”

KANSER OLMASINI BEKLİYORLAR!

Babasının sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten oğul Necdet Kılıç, “Babamın sağlık koşulları şu anda iyi değil. FETÖ’den PKK’dan tutuklananlar, sağlık problemlerinden dolayı dışarı çıkarılıyor. Babam 84 yaşında doğru düzgün yürüyemiyor, kulakları duymuyor, romatizması var, kalp rahatsızlığı var. Ne ilgilenen var, ne bir bakanı… Sağlık raporu almaya çalıştık. Adli tıp raporu almaya götürdük ama hiç muayene etmeden her seferinde ‘yatabilir’ raporu verdiler. İlla verem ya da kanser olması gerekiyormuş. Başka bir hastalığı varsa bunu göz önünde bulundurmuyorlar yatabilir raporu veriyorlar” dedi.