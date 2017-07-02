Tam 45 derece!

İSTANBUL - Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul’da hissedilen sıcaklığın öğleden sonra 45 dereceyi aştığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklarının etkili olduğu İstanbul’da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor. İstanbul’da dün öğleye doğru sıcaklık 39.2-40 derece olarak ölçüldü. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakent İstanbul’da, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulduğu ifade edildi. Kentte önceki gün, yılın en yüksek sıcaklığının kaydedildiği gün olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy’de ölçüldü. Ayrıca, Kartal’da 38,9, Kadıköy’de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece’de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri’de meydana geldi.

Salı günü yağış var

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre kentte bugün en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece olacak. Yarın ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.