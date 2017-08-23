Tam 40 bin kişilik ordu kuruldu!

ABD, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi ittifakının operasyon başlattığı Türkmen yurdu Telafer tamamen boşaldı. Telafer’de kalan 450 ila 600 kişilik DEAŞ gücüne karşı, operasyona Haşdi Şabi ve Irak ordusundan 40 bin kişi katılıyor. Nüfusunun tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer, Irak’ın Suriye’ye açılan kapısı konumunda. Türkmen Cephesi’nin Musul temsilcisi Adil Selbi, “ABD, Haşdi Şabi ve Irak ordusu ittifakının hedefi Telafer’i almaksa 3 günde biter ancak niyet yıkmaksa aylarca Telafer bombalanır” diye konuştu.

SİVİLLER İLÇEYİ TERK ETTİ

2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol edilen Türkmen yurdu Telafer’de savaş öncesi 450 bin sivil yaşamaktaydı. DEAŞ’ın kontrolüne geçtiği dönemden itibaren sürekli göç veren Telafer’de bu sayı 65 binlere geriledi. Irak ordusu, ABD ve Haşdi Şabi ortak harekatı öncesi ilçede kalan 30 bin sivil de bölgeyi terk etti. 20 Ağustos’ta ilan edilen operasyonla birlikte DEAŞ cezaevlerini boşalttı ve sivillere şehri terk etmeleri talimatı verdi.

İKİ MERKEZDEN SALDIRIYORLAR

ABD Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Telafer’e 2 koldan saldırıyor. Hasanköy, Cezire ve Saray Mahalleleri DEAŞ ve operasyon güçlerinin ilk temas hattı oldu. Havadan ve karadan ilçeye yönelik yoğun bombardıman devam ediyor. Şehirden çakmayı başaran siviller Musul ve Kerkük’e sığınmakta.

İLÇENİN YÜZDE 30’U YIKILDI

Bölgeden bilgi aktaran kaynaklar “İlçenin şimdiden yüzde 30’u harap oldu. ABD Irak Ordusu ve Haşdi Şabi milisleri bölgeyi yakarak ilerlediği için Musul ve Kerkük örneği Telafer’de de yaşanır” şeklinde görüş bildiriyor.

PKK PUSUDA BEKLİYOR

Telafer’e 8 km uzaklıkta yer alan Ayn Tallava köyünde mevzilenen PKK milisleri şehri yağmaya hazırlanıyor. Türkmenler, Irak’ın farklı beldelerinde yaşanan katliam ve yağmalama görüntülerinin Telafer’de tekrar edeceği endişesi hakim. Türkmen Cephesi Telafer sorumlusu Hazım Devlet, “PKK’nin Telafer’e 7 kilometreye kadar yaklaştığını ve Haşdi Şabi militanları ile anlaşarak ilçenin yağmalama hazırlığı içerisinde olduğunu” söyledi. ?

TÜRKMENLERE TERÖRİST MUAMELESİ

DEAŞ’a karşıtı operasyonla birlikte başlayan yoğun bombardıman nedeni ile Telafer’i terk etmek zorunda kalan Türkmenlere terörist muamelesi yapılıyor. Çatışmalar sebebi ile Kuzey Irak ve Musul, Kerkük bölgelerine yönelen sivil Türkmenler uzun sorgu seanslarına tabi tutuluyor. DEAŞ teröründen kaçarak güvenli bölge arayışına giren bazı Türkmenler Peşmerge Güçleri, Haşdi Şabi ve Irak ordusu tarafından tutuklanıyor.

30 BİN SİVİL KAÇTI

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Misyonu (UNAMI), Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte 30 bini aşkın sivilin güvenli bölgelere kaçtığını duyurdu. BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, binlerce kişinin Telafer’i terk ettiğini, çatışmalardan kaçanların sıcak havaya rağmen 10 ila 20 saat yolculuk yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Grande, şu değerlendirmede bulundu: “Bölgeden 30 binden fazla kişi kaçmış durumda. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuyla ilgili de elimizde bilgi yok. UNAMI ilerleyen gün ve haftalarda binlerce sivilin bölgeden tahliyesi için hazırlık yapıyor.”

GİDENLERDEN HABER YOK!

Grande, su ve gıdanın tükendiği kentte sivil kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, önceki sabah Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma operasyonunun başladığını belirterek, militanların teslim olma veya öldürülmeleri dışında başka seçeneklerinin olmadığını bildirmişti. Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014’ten bu yana terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulunuyor.