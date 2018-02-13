4 bin 500 MPT-76 daha Kara Kuvvetleri’ne teslim edildi

MKEK Silah Fabrikası’ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, millet olarak kenetlenilen, milli duyguların kabardığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlerin, ülkenin, devletin ve milletin güvenliği için kahramanca terör örgütleriyle mücadele ettiklerini belirten Haktankaçmaz, “80 milyonun her bir ferdi, farklı şekillerde oradaki mücadeleye destek oluyor. Millet olarak bütün mücadelemiz bu topraklarda başı dik şekilde yaşayabilmek ve ay yıldızlı bayrağımızı gönderde tutabilmek. Bu topraklarda ilelebet bağımsız bir şekilde yaşayacağız, kendi örfümüze ve geleneklerimize göre yaşayacağız. Hepimizin gayesi bu. Terör örgütleriyle mücadelemiz de bu kapsamda devam etmektedir. Türkiye için gurur günü. İnşallah savunma sanayimiz yüzde 100’lük yerlilik ve millilik hedefine ulaşacaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımların en önemlilerinden bir tanesi burada gerçekleştirdiğimiz törendir. İnşallah bu sıkıntılı süreç geçecek. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde olduğu müddetçe bu tür saldırıların bizi yıldırma gücü hiçbir zaman olmayacaktır” dedi.