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Tam 2.9 milyon beğeni... Barack Obama tarihe geçti!

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Charlottesville'de yaşanan şiddet olaylarının ardından attığı tweet beğeni rekoru kırdı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:51
Tam 2.9 milyon beğeni... Barack Obama tarihe geçti!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, siyasi hayatını sonlandırmasına karşın yaşanan büyük olayların ardından göz önünde olmaya devam ediyor.

Daha önce Manchester ve Londra'daki terör saldırılarının ardından yorumlarda bulunan Obama, ABD'nin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarının ardından da Twitter hesabından Nelson Mandela'nın sözlerini paylaştı.

Obama'nın üç parça halinde paylaştığı tweetlerde, "Hiç kimse, doğuştan, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret etmez. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir" ifadeleri yer aldı.

Obama'nın bu tweeti 1.2 milyon kez yeniden paylaşılırken, 2.9 milyon da beğeni aldı. Bu rakamla birlikte, Nelson Mandela sözlerini içeren tweet, Twitter tarihinin en beğenilen tweeti oldu. Obama'dan önce ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin, Manchester'daki konserine düzenlenen intihar saldırısının ardından attığı tweet en beğenilen tweet olmuştu. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:51
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