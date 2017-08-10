Tam 270 milyar dolar!

Borsaİstanbul'da BIST 100 endeksi, Aralık 2016'dan beri devam eden ralli sürecinde teknik açıdan yükselişi durduracak satışların gelebileceği engeller olarak nitelendirilen direnç seviyelerini bir bir aşarak rekor üstüne rekor kırıyor.

Yabancı yatırımcı ilgisinin devam etmesi ile nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ve temmuz sonuna kadar birçok rekor kıran BIST 100 endeksi, bu aya da hızlı başladı. Analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdiği 110.000 puanın üzerini dün gören endeks, günü 109.639 puandan kapattı.

BIST 100 ENDEKSİ, BİRÇOK BORSANIN GETİRİSİNİ İKİYE KATLADI

Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki net alış tutarı 6 milyar lirayı aşarken, BIST 100 endeksi de 2016 kapanışına göre yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Endeks, söz konusu performansı ile dünya genelindeki birçok borsanın getirisini de ikiye katladı.

Borsa İstanbul dışındaki başlıca dünya borsaları arasında söz konusu dönemde en yüksek değer artışını yüzde 26,8 ile Arjantin'de Merval endeksi sağlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 26,6 yükseldi. ABD'de bu yıl rekorları altüst eden Dow Jones endeksinin 2016 kapanışına göre artışı ise yüzde 12 seviyesinde kaldı. Avrupa borsalarının getirileri önceki yıl kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişirken, borsa yatırımcısı Güney Kore'de ortalama yüzde 18, Brezilya'da ise yüzde 13 kazandı.

Yabancı yatırımcıların, bu yıl mart dışında tüm aylarda net alım yapmaları dikkati çekti. Ocak ayında 816 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcıların bu yılki toplam alışları 1,8 milyar doları aşarken, cari kurla yaklaşık 6,4 milyar liralık alım yaptıkları ve buna bağlı olarak yabancı takas oranının yüzde 65'in üzerine yükseldiği görülüyor.



ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİ 270 MİLYAR LİRA ARTTI

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin yatırımcılara verdiği güven ve şirket bilançolarındaki toparlanmanın etkisiyle borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de rekor seviyeye yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, dün 2016 sonuna göre 270 milyar lira artarak 850 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin toplam piyasa değeri 2016 kapanışında 580 milyar lira seviyesindeydi. TL bazında tarihi zirvesine çıkan toplam piyasa değeri, dolar bazında ise 240 miyar dolar ile hala 2010'daki 344 milyar dolar seviyesinin oldukça altında bulunuyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin TL bazında dirençleri bir bir aşarak rekorlara devam etse de dolar bazında hala önemli oranda getiri potansiyeline sahip olduğunu belirtti. BIST 100 endeksinin dolar bazında önemli direnç konumundaki 31.0000 seviyesini yeni aştığına dikkati çeken analistler, bu seviyenin üzerindeki kapanışların 40.000 dolar direncinin gündeme gelmesini sağlayacağını kaydetti.

Analistler, dolar bazlı 40.000 seviyesinin cari kurla TL bazında 141.200 seviyelerine işaret ettiğini, bunun da son kapanışa göre yüzde 29 artış anlamına geleceğini söyledi.

"ENDEKSİN TL BAZLI REKORLARINA ALDANMAMALI"

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endeksin TL bazlı rekorlarına aldanmamak gerektiğini belirterek, "Teşviklerin etkilerinin güçlü şekilde devam etmesi, hızlı büyümenin hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte süreceği beklentisi ile şirketlerin güçlü satış ve karlılıkları, BIST 100 endeksinin yaz sezonunda hedefinin 112.500-118.000 bandı olmasına imkan sağlayacak." dedi.

"ENDEKS 111.500 VE 120.000 SEVİYESİNİ TEST EDEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da BIST 100 endeksinde yükseliş trendinin korunduğunu ifade etti.

Açıklanan 6 aylık bilançoların güçlü gelmeye devam etmesi ve bankalar başta olmak üzere diğer büyük şirketlerde hedef değerlerin yukarı yönlü revize edilmesinin endekse yukarıda yeni alanlar açılmasını sağladığını kaydeden Turşucu, Borsa İstanbul'un, yurt içinde olumlu faktöre ek olarak yurt dışından da pozitif destek almaya devam ettiğini söyledi.

Turşucu, hem ABD piyasalarındaki olumlu seyrin devam etmesi hem de gelişen ülkelere para girişlerinin sürmesinin BIST 100 endeksinde yükselişin bir süre daha devam edebileceğine işaret ettiğini belirterek, "Yabancıların gerçekleştirdiği tahvil ve hisse alımları da bunu göstermekte. Endeks, teknik olarak kısa vadede 111.500 seviyesi test edilebilir. Orta vadede ise 120.000 seviyesinden geçen kanal dirençleri bulunuyor. 24-26 Ağustos'taki Jackson Hole toplantısına kadar ağustos ayı, global piyasalar için rahat geçeceğe benziyor. İçeride bilançoların güçlü gelmeye devam etmesiyle birlikte yukarı iştah sürebilir." şeklinde konuştu.