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Tam 20 KM sızdırmış… Akılalmaz olay! Bir anda lastikleri eridi…

Kütahya'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asidin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:43
Tam 20 KM sızdırmış… Akılalmaz olay! Bir anda lastikleri eridi…

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü. Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı. Asit nedeniyle lastikleri yanan Yakup Kaplan'ın kullandığı kamyonette Günlüce köyü yakınında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı. Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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