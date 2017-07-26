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Tam 2 saat ormanda yürüdükten sonra karşılaştıkları manzara ve düzenek şok etti!

Adana'da dağlık alanda polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu  operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı, 6 bin 850 kök Hint keneviri ve 5 kilo 780  gram kubar esrar ele geçirildi. Toros Dağları'na ekilen ve çevresi dikenli  tellerle çevrilen tarladaki uyuşturucunun, çevrede su kaynağı olmamasından dolayı  bidonlarda biriktirilen yağmur suyuyla yetiştirildiği tespit edildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
Tam 2 saat ormanda yürüdükten sonra karşılaştıkları manzara ve düzenek şok etti!

Adana'da, polis ve Jandarma ekiplerince düzenlenen  uyuşturucu operasyonunda, dağdaki ormanlık alanda 6 bin 850 kök Hint keneviri ve  5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kozan ilçesi  Kemer, Ergenuşağı ve Kızlarsekisi mahallelerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yaklaşık 2  saat dağlık alanda yaya ve araçlarla ilerleyen ekipler, ormanda ekili 6 bin 850  kök Hint keneviri ile 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu  ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, jandarma ve polis tarafından "drone"la havadan  görüntülendi.

YAĞMUR SUYUNU BİDONLARDA BİRİKTİRMİŞLER

Tarlada gözaltına alınan M.B.Y. suçlamaları kabul etmedi. Dağa ava  çıktığını savunan zanlı, ekili uyuşturucudan bilgisi olmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu tacirlerinin, Toros Dağları'na ektikleri ve çevresini  dikenli tellerle çevirdikleri tarladaki uyuşturuyu, çevrede su kaynağı  olmamasından dolayı bidonlarda biriktirdikleri yağmur suyuyla yetiştirdikleri  tespit edildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
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