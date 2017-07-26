Tam 2 saat ormanda yürüdükten sonra karşılaştıkları manzara ve düzenek şok etti!

Adana'da, polis ve Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, dağdaki ormanlık alanda 6 bin 850 kök Hint keneviri ve 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kozan ilçesi Kemer, Ergenuşağı ve Kızlarsekisi mahallelerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, yaklaşık 2 saat dağlık alanda yaya ve araçlarla ilerleyen ekipler, ormanda ekili 6 bin 850 kök Hint keneviri ile 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, jandarma ve polis tarafından "drone"la havadan görüntülendi.

YAĞMUR SUYUNU BİDONLARDA BİRİKTİRMİŞLER

Tarlada gözaltına alınan M.B.Y. suçlamaları kabul etmedi. Dağa ava çıktığını savunan zanlı, ekili uyuşturucudan bilgisi olmadığını öne sürdü.

Uyuşturucu tacirlerinin, Toros Dağları'na ektikleri ve çevresini dikenli tellerle çevirdikleri tarladaki uyuşturuyu, çevrede su kaynağı olmamasından dolayı bidonlarda biriktirdikleri yağmur suyuyla yetiştirdikleri tespit edildi.