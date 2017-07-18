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Tam 2 kilometrelik hortum… Polis ekipleri şok oldu! Sonunda bakın ne çıktı

Manisa'da  ormanlık alan içerisine ekilen Hint kenevirlerini sulamak için kullanılan 2  kilometre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi

18 Temmuz 2017 Salı 14:54
Tam 2 kilometrelik hortum… Polis ekipleri şok oldu! Sonunda bakın ne çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, orman içerisinde 2  kilometre uzunluğunda hortum tespit eden ekipler, sulama sistemini takip ederek  Hint keneviri ekili bahçeye ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı  ekipleri, Hamalınkırı mevkisinde arazi çalışması sırasında sulama hortumu tespit  etti.

Bir çeşmeye bağlanan hortumu takip eden ekipler, yaklaşık 2 kilometre  sonra 630 kök Hint keneviri ekili bahçeye ulaştı.

Hint kenevirlerini imha eden ekipler, bahçe sahibini tespit etmek için  çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:54
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  5. Jandarma
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