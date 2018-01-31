Tam 14 yıl sonra eski takımına geri döndü!

İngiltere Championship takımlarından Millwall, Avustralya futbolunun yıldız ismi Tim Cahill’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.



Millwall Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Takımında 7 numaralı formayı giyecek Cahill, 1998-2004 yıllarında oynadığı Millwall’da 251 maça çıkıp 57 gol kaydetmişti.



Kariyerinde Everton, New York Red Bulls, Şanghay Shenhua gibi takımlarda top koşturan Cahill, son olarak ülkesinin Melbourne City ekibinde forma giydi.



Orta saha ve hücumda görev yapan Cahill, Avustralya Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılmasında da önemli rol oynamıştı. Kariyeri boyunca 104 kez giydiği Avustralya Milli Takımı

formasıyla 50 gol atan tecrübeli futbolcu, 4. kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.