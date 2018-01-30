Tam 13 yıl oldu! Hâlâ eşek gibi anırmadı...

2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan 'Türk Lirası'ndaki bol sıfırların kaldırılması planı' hayata geçirildi. 2004 yılında alınan kararla birlikte, 2005 yılında artık Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılarak yeni paralar piyasaya sürüldü.

HÂLÂ EŞEK GİBİ ANIRMADI

O dönem Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılamayacağını iddia eden yazar Emin Çölaşan, iddiasını güçlendirmek için ''Türk lirasından 6 sıfır atılırsa Taksim Meydanı'nda eşek gibi anırırım'' ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı ama aradan 13 yıl geçmesine rağmen Çölaşan hala Taksim Meydanı'nda eşek gibi anırmadı.

6 SIFIR NASIL ATILDI?

5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun” ve bu kapsamda çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca, iki aşamalı uygulanan para reformunun birinci aşamasında para biriminin başına “Yeni” ibaresi konulmuş, ikinci aşamada ise “Yeni” ibaresinin kaldırılarak TL'ye dönülmüştü.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen paradan 6 sıfır atılması operasyonu kapsamında tamamı Türkiye'de basılan ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dolaşıma verilen Sekizinci Emisyon Grubu banknotlar 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk lirası olmak üzere 6 farklı değerden oluşuyordu. 1 Ocak 2009'da ise paradaki “Yeni” ibaresi kaldırılarak “Türk Lirası”na (TL) dönüldü. YTL banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2010'da tedavülden kaldırıldı.

Türkiye'de 30 yıla yakın yaşanan yüksek enflasyon, bazı ekonomik değerlerin milyarlar, trilyon, hatta katrilyonlarla ifade edilmesine neden oluyordu. Bu süreçte, ekonominin nakit ihtiyacı, 1981'den sonra neredeyse her 2 yılda bir tedavüle çıkarılan üst değerde yeni banknotlarla karşılanıyordu.