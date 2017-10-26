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Tam 1 yıl yas tuttular… Cenaze töreni ise 5 gün sürecek

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in yası 1 yıl sürdü. Cenaze töreni ise tam 5 gün olacak

26 Ekim 2017 Perşembe 10:40
Tam 1 yıl yas tuttular… Cenaze töreni ise 5 gün sürecek

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in 5 gün sürecek cenaze töreni başladı.  Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in, Budist geleneklere göre düzenlenecek 5 günlük cenaze töreni başladı.

Geçtiğimiz yıl 88 yaşında vefat eden Kral Adulyadej, Perşembe günü  Bangkok'taki Kraliyet Sarayı'nın ön tarafında bulunan arazide inşa edilen sarayda yakılacak. Törene 250 bin Taylandlının katılması bekleniyor.

Kral Adulyadej'in naaşının bir yıl boyunca Grand Palace'ta 12 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilirken, geçen hafta Adulyadej'in yakılması için inşa edilen görkemli sarayın inşası tamamlandıktan sonra cenaze törenleri için hazırlıklar başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:40
  1. tayland
  2. yas
  • SivasliSivasli1 sa önce
    Güzel dinimiz islamin tek gercek din oldugunun bir kaniti daha, bu sapkinliklari gördükce dinimize daha bir askla sarilmamiz lazim.
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