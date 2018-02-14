'Talisca'ya milli formayı giydirin'

MURAT ÖZBOSTAN:Talisca, Brezilya Milli Takımı için göz kırpıyor. Sizce bu formayı giyebilir mi? Şansı ne kadar?

METİN TEKİN: Açıkçası benim için sürpriz olmadı. Ben daha önce de Talisca'nın artık Brezilya Milli Takımı'nın içinde olacağını söylemiştim. Bu performansla bunu yakalayabileceğini düşünmüştüm. Gerçekten çok etkili bir oyuncu oldu. Zaman zaman performans dalgalanmaları oluyor. Ama Talicsa'nın nasıl oynayacağına değil ne yaptığına bakacaksınız... Bu anlamda çok etkili bir silah.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kalitesine ve değişik özelliklerine hiç sözüm yok. Bence bugünkü fizik gücüyle ve maçlar arasında ve içindeki devamsızlığıyla milli takımda görev alacağına ihtimal vermiyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Brezilya Milli Takımı'nda oynamak için üst düzey oyuncu olmak yetmiyor, ciddi bir lobi ve menajer desteği gerekiyor. Talisca bu yetenekleriyle Brezilya Milli Takımı'nı hak ediyor. Eğer Giuliano çağrılıyor, Talisca davet edilmiyorsa bunun tek açıklamasının lobi gücü olmadığını söyleyebilirim. Aurelio Türk vatandaşı olup Milli Takım'da görev yaptı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Talisca ile bir görüşme yapıp 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın?' teklifini getirmeli ve gerekirse özel şartlar oluşturarak Milli Takım'da oynama hakkını kazanmasını sağlayacak bekleme süresini geriye çekmeli. Yani 5 yıllık bekleme süresini bir kanun maddesi ile değiştirebiliriz. Avrupa'da Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler bu tür yetenekli oyuncuları ellerinden kaçırmıyorlar. Buna en son örnek Beşiktaş'ta oynayan Pepe'dir. Aslen Brezilyalı olan futbolcu, yıllardır Portekiz Milli Takımı'nda oynuyor.