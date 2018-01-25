Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Talisca'ya 10 milyon euro

Benfica, Çin'in Talisca teklifini kaçırmamak için Beşiktaş'a 10 milyon euro (46,4 milyon TL) ödemeyi kabul etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:15
Talisca'ya 10 milyon euro

Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kritik goller atan Talisca için Benfica'dan yeni bir hamle... Benficalı yöneticiler Çin ekibi Changcun'un Brezilyalı futbolcu için teklif ettiği 30 milyon euroluk teklifi kabul etti.

Ancak, su anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satısı için Siyah-Beyazlılar'ın da onay vermesi gerekiyor.

DÜŞÜNÜYORLAR

Bu oyuncunun transferinde yapılan anlaşma gereği, Benfica Talisca'yı sattığı takdirde, bonservis bedelinin yüzde 20'sini Kartal'a vermek zorunda. Ancak bu sezon Cenk'i Everton'a veren Siyah-Beyazlılar, Talisca gibi bir oyuncuyu da kaybetmeleri durumunda güç kaybına uğrayacakları için, 6 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istemiyorlar.

Benfica yönetimi de bunun üzerine Beşiktaş'ın payını biraz daha artırarak ikna yolunu tercih etti. Portekizliler'in Siyah-Beyazlılar'a transfere izin vermeleri durumunda yüzde 20'lik pay olan 6 milyon euro yerine 10 milyon euro verebileceklerini bildirdi. Yeni teklif sonrası Beşiktaş'ın satışa olumlu baktığı ve bir iki gün içinde kesin kararı Benfica'ya bildireceği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:15
  1. Beşiktaş
  2. futbolcu
  3. futbol
  4. Çin
  5. Talisca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    1. Hükümetten flaş açıklama! Söz bitti
    2. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
    3. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
    4. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
    5. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
    6. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
    7. Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Sürpriz..
    8. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
    9. En ulu kubbe
    10. Teröristleri gömecek yer kalmadı
    11. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
    12. Skandal! Artık şehitleri teslim..
    13. Kimsenin bilmediği detayı açıkladı!..
    14. Alman makamları çıldıracak! Yüzde 70..
    15. Suriye'den küstah Afrin açıklaması:..
    16. THY'ye pilotlar yetiştireceğiz
    17. Afrin'de yakalanan teröristler..
    18. Rusya savaş uçağı satışını onayladı!..
    19. Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi
    20. Tunceli Valisi Sonel operasyona..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...