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Talisca'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın 1 yıllığına daha kiralamak için opsiyonunu kullandığı Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Manchester United iddialarına cevap verdi.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:25
Talisca'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

Manchester United ile ismi anılan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için menajerinden en net açıklama geldi.

Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Manchester United iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "Bu iddia nereden çıktı, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE BİR GÖRÜŞME YAPMALIYIZ"

Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamadıklarını da kaydeden menajer, "Ne olacağını görmemiz gereken bir durum var. Bir görüşme yapmalıyız" diye konuştu.

Beşiktaş, Benfica ile yaptığı anlaşmadaki 2 milyon euroluk opsiyonunu kullanarak Talisca'yı 1 sezon için daha kiralama hakkını kullanmış, ancak Talisca'nın yıllık ücretinde istediği zam nedeniyle henüz imzayı resmileştirememişti.

"TALISCA ONAYIMIZ OLMADAN TRANSFER OLAMAZ"

Beşiktaş Yöneticisi Metin Albayrak, Talisca'nın Manchester United'a transfer olacağı iddiaları ile ilgili konuşmuş ve kendilerinden izin alınması gerektiğini belirtmişti.

Metin Albayrak, "Bugün hangi futbolcuya sorsanız Premier Lig veya İspanya Ligi'nde oynamak istediğini söyleyebilir. Ancak Talisca'yla bizim bir senelik daha anlaşmamız var. Bizim onayımız olmadan herhangi bir transfer söz konusu değil. Eğer Talisca'nın bir anlaşma süreci olacaksa Beşiktaş da masada olmak zorunda. Bize de bu konuda gelen herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:25
  1. Beşiktaş
  2. Manchester United
  3. Anderson Talisca
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