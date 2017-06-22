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Talisca'nın menajeri o iddiaları yalanladı

Beşiktaşlı yıldız Anderson Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Manchester United iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "Bu iddia nereden çıktı, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:21
Talisca'nın menajeri o iddiaları yalanladı

Manchester United ile ismi anılan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için menajerinden en net açıklama geldi.

Talisca'nın menajeri Jesse Carvalho, Manchester United iddiasının doğru olmadığını belirtirken, "Bu iddia nereden çıktı, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE BİR GÖRÜŞME YAPMALIYIZ"

Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamadıklarını da kaydeden menajer, "Ne olacağını görmemiz gereken bir durum var. Bir görüşme yapmalıyız" diye konuştu.

TALISCA MAAŞINA ZAM YAPILMASINI İSTİYOR

Beşiktaş, Benfica ile yaptığı anlaşmadaki 2 milyon euroluk opsiyonunu kullanarak Talisca'yı 1 sezon için daha kiralama hakkını kullanmış, ancak Talisca'nın yıllık ücretinde istediği zam nedeniyle henüz imzayı resmileştirememişti.

Kaynak: Sporvadisi.com

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:21
  1. Manchester United
  2. Beşiktaş
  3. Anderson Talisca
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