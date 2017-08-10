Talisca’nın lisansı çıktı

Beşiktaş’ın bir süredir lisans çıkarmaya çalıştığı ancak bonservisine sahip olan Benfica’nın evraklarını göndermediği Talisca’nın lisans sorunu çözüldü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Anderson Souza Conceiço (Talisca)’nın lisansı çıkmıştır. Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır" denildi.