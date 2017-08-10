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Talisca’nın lisansı çıktı

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca’nın lisansının çıktığını ve Antalyaspor ile oynanacak ilk hafta maçında forma giyebileceğini duyurdu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Talisca’nın lisansı çıktı

Beşiktaş’ın bir süredir lisans çıkarmaya çalıştığı ancak bonservisine sahip olan Benfica’nın evraklarını göndermediği Talisca’nın lisans sorunu çözüldü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Anderson Souza Conceiço (Talisca)’nın lisansı çıkmıştır. Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır" denildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
  1. Beşiktaş
  2. Antalya
  3. Antalyaspor
  4. Brezilya
  5. Benfica
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