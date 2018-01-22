Talisca'dan flaş sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın maç sonu yayınca kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;



Geçen sezondan beri Quaresma ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz, bu da saha içinde işimizi kolaylaştırıyor. İki kere sakatlandım, biraz ağrım var ama bir sonraki maça hazır olacağım. Bizim için iyi bir maç oldu çok daha iyi olabilirdi. İki gol attığım için mutluyum.