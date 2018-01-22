Talisca'dan flaş sakatlık açıklaması
Attığı iki golle takımının 3 puan almasından önemli rol oynayan Talisca karşılaşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.22 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın maç sonu yayınca kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;
Geçen sezondan beri Quaresma ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz, bu da saha içinde işimizi kolaylaştırıyor. İki kere sakatlandım, biraz ağrım var ama bir sonraki maça hazır olacağım. Bizim için iyi bir maç oldu çok daha iyi olabilirdi. İki gol attığım için mutluyum.