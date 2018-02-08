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Talisca'da flaş gelişme!

Beşiktaş kurmaylarının Talisca transferi için Portekiz'e gidiyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:22
Talisca'da flaş gelişme!

Beşiktaş Yönetimi Talisca için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Siyah- Beyazlı takıma büyük bir katkı sağlayan Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için Benfica ile daha önce de görüşen ancak sonuç elde edemeyen yönetimin Talisca'yı kaybetmemek için bu kez son kozunu oynayacağı öne sürüldü.

Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner ile birlikte en kısa zamanda Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek Talisca için Benficalı yöneticilerle masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.

12 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Talisca' nın 25 milyon Euro olan bonservis bedelini 12 milyon Euro'ya indirmeye çalışacak olan Orman'ın olumsuz yanıt halinde Talisca defterini kapatarak B Planı'nı devreye sokacağı öğrenildi.

ÇİN KULÜPLERİ DEVREYE GİRDİ

Talisca için Çin kulüplerinin devrede olması nedeniyle Benfica'nın Beşiktaş'a olumsuz yanıt vereceği iddia edildi. Beşiktaş Talisca'nın ayrılması durumunda izlenecek yol haritasını ona göre belirleyecek.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:22
  1. Beşiktaş
  2. talisca
  3. Portekiz
  4. Benfica

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