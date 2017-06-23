Talisca ücretine zam istiyor

Anderson Talisca'nın "Manchester United'a gitmek hayallerimi süslüyor. Mourinho'nun bana ilgisini biliyorum ve beni istiyor. Orada oynamak benim için rüya olur" açıklamasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarları büyük endişe kaplamıştı.

ABOUBAKAR'IN ALDIĞI ÜCRETİ İSTİYOR

Ama Siyah-Beyazlı yöneticiler, "Talisca bir sezon daha bizim oyuncumuz... Hiçbir takımdan da teklif geldiği yok" diyerek, taraftarların yüreğine su serpmişti. Yıldız oyuncunun sıkıntısının aldığı yıllık ücret olduğunu öğrenildi. Geçen sezon 1.5 milyon euro kazanan Talisca, Aboubakar'ın aldığı 3.3 milyon euroyu istiyor.

İNİSİYATİF YÖNETİMİN ELİNDE

Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi, kesinlikle bu ücreti vermeyi kabul etmiyor. Bu konuda tüm inisiyatifin kendi ellerinde olduğunu ifade eden yöneticiler, "Biz istersek zam yaparız. Yoksa bu şekilde devam eder. Talisca'nın böyle bir hakkı da yok" sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

ZAM YAPILACAK

Ama yönetimin Anderson Talisca'ya geçtiğimiz sezonki performansından dolayı yıllık ücretini yükselteceği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Nuno Oliveira'yı İstanbul'a çağıran Siyah-Beyazlı yönetim, bu konuyu masaya yatıracak.