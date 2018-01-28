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Talisca kararını verdi! Daha sezon bitmeden...

Talisca Beşiktaş'a uzun soluklu sözleşme imzalamak istiyor

28 Ocak 2018 Pazar 12:55
Talisca kararını verdi! Daha sezon bitmeden...

Ligin ikinci yarısı başlar başlamaz iki maçta attığı dört golle Beşiktaş’ı zirve yarışında tutan Anderson Talisca sezon ortasında bir yere gönderilmeyecek.

Özellikle Benfica kaynaklı çıkan transfer haberlerine kulak tıkayan Beşiktaş Yönetimi, olası bir transferden gelebilecek paranın, şampiyonluğun yerini tutmayacağını dile getirdi. Ligin ilk yarısına göre daha iyi oynamaya başlayan ve savunmaya da yardım etmesi dikkatlerden kaçmayan Talisca da, Beşiktaş’tan ayrılmaya niyeti olmadığını, bizzat yönetime iletti. Tam aksine, uzun yıllar siyah - beyazlı formayı giymek istediğini de belirten Brezilyalı futbolcunun, bonservisinin Benfica’dan alınmasını da istediği ortaya çıktı.

Baldırda gerilme

Bayern Münih ile oynanacak olan iki maçta da forma giyme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle Çin’e gitmeye soğuk bakan  Talisca için, Beşiktaş Yönetimi’nin sezon sonunu beklemeden kulübü Benfica ile masaya oturacağı belirtildi. Takımın yaş olarak ileride olması nedeniyle, böylesine genç yetenekleri kaybetmek istemeyen başkan Fikret Orman’ın, sezon sonunda kadrodaki isimlerden birini satarak, Talisca’nın parasını çıkarmaya çalışacağı öğrenildi.

Öte yandan hem Antalyaspor hem de Kasımpaşaspor maçlarında attığı dört golle tüm dikkatleri üzerine çeken Talisca’nın tedavisine başlandı. Sağ üst baldırında hafif gerilme olduğu tespit edilen Brezilyalı oyuncunun, Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:55
  1. Beşiktaş
  2. talisca
  3. Anderson Talisca
  4. Benfica
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