Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı

Ziyaret dün Başkan Remzi Aydın’ın makamında gerçekleşti. Brezilyalı futbolcu Talisca, Brezilya’da 19 yaşındaki gençlerden kurduğu futbol takımının ekim ayında İstanbul’a getirerek Eyüpsporla bir dostluk ve hazırlık maçı yapmak istediğini belirtti. Konuyla ilgili Başkan Aydın da kendisine gereken desteği vereceğini dile getirdi. Eyüpspor Kulüp Başkanı Recep Kızıltepe ve Talisca’nın Beşiktaş’ın alt yapısında oynaması için kontrat imzalayan 18 yaşındaki kardeşi Sousa’nın da katıldığı ziyarette Başkan Aydın Beşiktaşlı futbolcuya Eyüp Sultan ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Başkan Aydın, Eyüp’ün tarihi bir öneme sahip olduğunu ve adeta İstanbul’un kalbi olan bu semtin yaklaşık 500 yıllık bir yerleşim merkezi olduğunu kaydetti.

Eyüp’ün, İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından alındıktan sonra Müslüman Osmanlı halkının yerleşmesi amacıyla oluşturulan ilk yerlerden olduğunu söyleyen Başkan Aydın ayrıca Eyüp Sultan Camii ve türbesinin de dini ve manevi anlamda çok önemli merkezler olduğunu anlattı.

"Huzuru bulmak için Eyüp Sultan’a gel"

Başkan Remzi Aydın konuk futbolcuya; “Eyüp her zaman ilgi odağı olan bir yerleşim merkezi. Biz de Eyüp Sultan’ın bu manevi atmosferinin korunması için özel bir çaba sarf ediyoruz” derken sakin bir ortamda kafasını dinlemek istediği zaman Eyüp Sultan’ı ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

Eyüp’e ilk defa geldiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, Eyüp’ün çok güzel bir semt olduğunu, Eyüp Sultan’da olmaktan çok keyif aldığını söyledi. Bahia’da doğduğunu, futbolu sokaklarda öğrendiğini, bir gün birilerinin kendisini keşfettiğini anlatan Talisca futbol hayatının böyle başladığını ve en iyi futbolun sokak futbolu olduğunu belirtti.

Başkan Aydın’ın da iyi bir futbolcu olduğu söylenen Talisca; “Bir gün birlikte futbol oynayalım” dedi. Başkan Remzi Aydın futbolcu konuğuna Eyüp Sultan ve Eyüpspor Kulübü’nün tarihini anlatarak bir süre futbol ile ilgili sohbet etti.