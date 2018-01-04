Talimatı Erdoğan verdi… ‘Mor beyin’ mağduru olanlar…’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” dedi.

Erdoğan başkanlığında yapılan 2017 yılının son AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, KHK’lara ilişkin muhalefet ve toplumdan gelen eleştiriler başta olmak üzere birçok konu tartışıldı. Erdoğan, toplantıda “Mor Beyin” uygulamasıyla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi. Erdoğan, bu KHK ile Mor Beyin mağduru olduğu tespit edilen tutukluların tahliye edileceğini ve kamudaki görevlerine iade edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca KHK çıkarılacak konuların da sınırlı olacağını belirterek, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 1400 GSM numarasının, başka siteler üzerinden ByLock’a yönlendirildiğinin ortaya çıktığı belirtilmiş ve bu durumdaki 1000 tutuklunun tahliye edileceği duyurulmuştu.