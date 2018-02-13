Alçak 'öldürün' talimatını ağzında getirmiş

Sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedilen Mithat Öztürk'ün sevk yazısında da Savcı Mehmet Selim Kiraz’a yönelik eylem talimatını, eylemcilere Berna Yılmaz’ın ilettiği anlatıldı.

SD KARTI AĞZINDA SAKLAMIŞ

Yılmaz’ın, eylemden 15 gün önce yurtdışından ülkeye giriş yaptığı, örgütün yurtdışındaki yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisindeki eylem talimatını Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla teröristlere ilettiği belirtildi.

ÖZTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK

Öztürk’ün, yurtdışı çıkış işlemlerinde kolaylık sağlamak için Yılmaz’ı, muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösterdiği; işe giriş tarihini 16 Ekim 2014’te yaptığı, çıkış tarihini ise savcı Kiraz’ın şehit edildiği 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öztürk’ün Tunceli’de öldürülen PKK'lı Kenan Günyel’i de aynı şirkette çalışıyormuş gibi gösterdiği; 1992'de de PKK'lıların cenazelerinde güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu, adli işlem geçirdiği öğrenildi.