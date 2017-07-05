Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Talimat Erdoğan'dan... AK Parti teşkilatlarının yüzde 60'ı değişecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim bekleniyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:58
Talimat Erdoğan'dan... AK Parti teşkilatlarının yüzde 60'ı değişecek

Kongrelerin startını veren AK Parti, teşkilatlarda metal yorgunluğu olan yönleri tespit etti. Bazı teşkilatlarda ve belediyelerde zayıf noktalar belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olduğu süreçten itibaren partideki metal yorgunluğa işaret ederek değişim sinyalleri vermişti.

EN AZ YÜZDE 40 EN ÇOK YÜZDE 60

Bu kapsamda teşkilatlarda yüzde 40 ila 60 arasında değişim yapılması bekleniyor. Metal yorgunluk tespit edilen kadrolar, bayrağı, genç ve dinamik yeni isimlere devredecek. Bölgesel dengeyi de gözetecek olan AK Parti illerde önde gelen STK temsilcilerine davet gönderecek.

KARNESİ İYİ OLAN İLE YOLA DEVAM

AK Parti'de kongreler dün itibariyle başladı. AK Parti yönetimi, yeni kadroları belirlerken teşkilatların belediyelerle olan diyaloglarını dikkate aldı. Bütün illerin ve ilçelerin karnesi çıkarıldı. Karneye göre bugüne kadar enerjisini tüketmemiş isimlerle yola devam etme kararı alındı.

GÖZLEMCİ KOMİSYONLAR KURULACAK

Geçtiğimiz hafta teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş başkanlığında il başkanları toplantısında, genel merkez tarafından belirlenen kriterler iletildi. Delege seçimlerinin objektif ve sağlıklı yapılması için gözlemci olarak komisyonlar kurulması talimatı verildi.

BELEDİYELERİN PERFORMANSI YAKIN TAKİPTE

Öte yandan AK Parti'nin yerel yönetimlerde yakaladığı başarının genel seçimlere yansımasından hareketle 180 günlük eylem planı ile eş zamanlı olarak belediyelerin de 2019'a hazırlık kapsamında performanslarının yakın takibe alındığı belirtildi.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:58
  1. AK Parti teşkilatları
  2. Ak Parti değişim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe gecesi telefonuna servet değerinde teklif!
    1. Darbe gecesi telefonuna servet..
    2. Barzani'nin kanalından Türkiye'yi..
    3. 15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da..
    4. Antalya'da bini aşkın mirasçı..
    5. Müslüman belediye başkanını görünce..
    6. Mısır'dan flaş karar! 3 ay daha..
    7. Türkiye’nin güneydoğusu da dahil..
    8. Dolar 3.55 seviyesinde seyrediyor
    9. 87'lik sapık! Son anda enselendi
    10. Dayakçı kocasını öldüren kadın beraat..
    11. Amerika: Karara uymayan her ülke...
    12. Talimat Erdoğan'dan... AK Parti..
    13. Amerika anında yanıt verdi! Füzeler..
    14. Petrol fiyatları yüzde 20 artabilir
    15. Erdoğan talimat verdi: Değişecek
    16. Barzani'nin kanalından yine harita..
    17. Kur'an kursuna bombalı araçla..
    18. Volkswagen 17 yıl sonra İran’a dönüyor
    19. Bu nasıl müttefik!... MİT tırlarında..
    20. Bir yıllık yangın 3 günde gerçekleşti!
    "Başbakan bile gelse, buna kimsenin gücü yetmez!"
    "Başbakan bile gelse, buna kimsenin gücü yetmez!"
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek