Cloudflare

Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...

FETÖ’nün örgüt mensuplarına gizlenmeleri için ‘terör örgütlerine sızın’ emri verdiği ortaya çıktı. Bu emri uygulayanlardan biri de Rus Büyükelçiyi öldüren tetikçi Altıntaş...

Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:31
Bu haber 634 kez okundu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ’den aldığı emirle polis meslek yüksek okulundan mezun olduktan sonra, El Kaide çizgisindeki isimlerle temasa geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.  FETÖ 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra örgüt üyelerine ‘farklı yapılanmalara sızarak gizlenin’ talimatı verdi. Bunun üzerine FETÖ’cüler terör örgütleri PKK, DHKP-C, IŞİD ve El Kaide’ye nüfuz etmek için harekete geçti. Hedef, terör örgütlerini kullanarak ülkede kaos yaratmaktı. Daha önce TSK ve Emniyet istihbarat ile MİT içinde etkili pozisyonlarda olan FETÖ üyeleri, devletin örgütlerle ilgili istihbari bilgilerini kullandı. Suikastçı Altıntaş da aynı dönem örgütün talimatları doğrultusund a El Kaide düşüncesine sahip kişilerle ilişki kurmaya çalıştı. Ancak FETÖ’yle ilişkisi ortaya çıkarılan Altıntaş’ın El Kaide çizgisindeki hedeflerle sınırlı sayıda teması olduğu belirlendi. Bu durum Altıntaş’ın radikal dinci örgütlere sızma girişiminde başarılı olamadığını ortaya koydu.

Karar’dan Hilal Öztürk'e açıklama yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi şunları söyledi: “FETÖ’nün farklı yapılara sızma planının bir parçası olarak saldırgan da El Kaide bağlantılı insanlara yönlendirilmiş. Ancak bu temas zayıf kalmış. FETÖ bağlantılarıysa çok fazla. Araştırmalar çok yönlü yapılıyor. Her şey inceleniyor. Elde edilen bilgiler sorgulardan çıkan sonuçlarla karşılaştırılacak. Bizdeki fotoğraf çok açık FETÖ.” Diğer yandan suikastçı Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ilçesinde gözaltına alınan altı yakını emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

O GÖRÜNTÜLER TRT'DEN Mİ GİTTİ ARAŞTIRMASI

Büyükelçi Karlov’un vurulduğu sırada TRT tarafından çekilen görüntülerin Hollanda devlet televizyonu NOS’ta yayınlandığı iddiasıyla ilgili araştırma yapıldığı öğrenildi. Suikast anını dünyaya ilk servis eden kanal olduğu belirtilen NOS’un yetkilileri, görüntüleri Avrupa çapındaki görüntü değişim servisi EBU’ya TRT’nin geçtiğini açıkladı. Bunun üzerine görüntülerin TRT’den verilip verilmediği ya da nasıl verildiği konusunda araştırma başlatıldı.

KORUMA TALEBİ ELÇİLİKTEN GELMELİ

Karlov suikastının ardından büyükelçilerin nasıl korunduğu tartışılıyor. Bir ülkedeki diplomatların güvenliği konusu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nde düzenleniyor. Buna göre, misyon amacı taşıyan binaların korunması talebinin misafir gelinen devlete iletilmesi gerekiyor. Görev yapılan devlet de yapacağı tehdit değerlendirmeleri çerçevesinde, sivil polis, devriye gibi önlemlerle 24 saat üzerinden yabancı misyonların güvenliğini sağlamakla sorumlu. Sözleşmenin 22. maddesi kapsamında, misyona yönelik herhangi bir tehdit algılaması halinde görev yapılan ülkenin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, güvenlik önlemlerinin artırılması talep edilmeli. Büyükelçiliklerin, milli gün, sergi, heyet ziyareti gibi vesilelerle otel gibi mekanlarda düzenleyecekleri etkinlikler için koruma istemesi gerekiyor. Bu talep genel olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili Emniyet makamlarına iletilebildiği gibi, kabul eden devlet tarafından uygun görülen herhangi bir makama da doğrudan iletilebiliyor. Misyonların korunmasında ayrıca, görev yapılan ülkenin mevzuatı uygunsa özel güvenlik şirketlerinden de yararlanılması mümkün.

 
EtiketlertalimatfetöGüncel Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Başkent’te polise alçak saldırıBaşkent’te polise alçak saldırı

Başkent'te, devriye gezen polis ekibine silahlı saldırıda bulundu. Kurşunlardan biri,…

Galatasaray'ın transferine terör engeli!Galatasaray'ın transferine terör engeli!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kadrosuna katmak istediği oyuncudan…

Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...Talimat alçak FETÖ'den: Örgütlere sızın...

FETÖ’nün örgüt mensuplarına gizlenmeleri için ‘terör örgütlerine sızın’ emri verdiği…

Yakın arkadaşları: Evet, Mert FETÖ'cüydüYakın arkadaşları: Evet, Mert FETÖ'cüydü

Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundaki arkadaşları suikastçının…

İşte İmam Hatip farkıİşte İmam Hatip farkı

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halep’te yaşanan dram…

Suikasttan FETÖ'nün uyuyan hücresi çıktıSuikasttan FETÖ'nün uyuyan hücresi çıktı

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, İzmir’de gözaltına alınan 4 polis memuru…

Suikastçinin darbe gecesi nerede olduğu belirlendiSuikastçinin darbe gecesi nerede olduğu belirlendi

Rus istihbaratı, Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonundaki şifreyi çözdü. Katilin, 15…

Suikastçi ailesiyle görüşmüşSuikastçi ailesiyle görüşmüş

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada olay gecesinden…

Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...Suriye'de şehit düşen askerimizin annesinin ismi de Suriye...

Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in…