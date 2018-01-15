Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taliban'dan Türkiye açıklaması

Afganistan’da ABD tarafından desteklenen Kabil Hükumetinin temsilcileri aralarında Taliban’dan ayrılan grupların da bulunduğu bazı silahlı örgütlerle İstanbul’da bir araya geldiklerini açıkladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:05
Taliban'dan Türkiye açıklaması

Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi tarafından yapılan açıklamada ‘3 gün sürecek 4’lü barış görüşmelerinin İstanbul’da başladığı’ ifade edildi.

Muzafferi, görüşmelere, Taliban’dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund’un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdulhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami’den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili’nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası’ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban’dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek’in katıldığını aktardı.

Eminullah Muzafferi, İstanbul toplantısının ‘resmi ve daha kapsamlı’ görüşmelerin önünü açacağını savunsa da Afganistan’ın en az yarısını kontrol altında tutan Taliban Hareketinin toplantılarda yer almaması nedeniyle görüşmelerin önemli sonuçlar doğurmayacağı öngörülüyor.

Muzafferi ayrıca ‘Taliban’dan 2 grup ile barış yanlıları bu toplantıda yer aldı. Afganistan Yüksek Barış Şurası çabalarını sürdürecektir. Umarız olumlu sonuç ve barış kararları biran önce alınır’ dedi.

İslam Emirliği Taliban Hareketi, daha önce de basında yer alan benzer onlarca haberi yalanlamış ve ‘Afganistan’da bulunan ABD öncülüğündeki işgalciler, ülkeyi terk edene kadar müzakere masasına oturmayacaklarını’ bildirmişti.

Taliban resmi sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘İslam Emirliği Taliban Hareketinin İstanbul’daki toplantıya temsilci gönderdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı’ kaydedildi.

Zebihullah Mücahid şunları söyledi:

“Afganistan İslam Emirliğinin Türkiye’deki görüşmelerde yer aldığı yönündeki haberler asılsızdır. Ne biz bir temsilci gönderdik ne de orada yer alanlardan biri İslam Emirliğini temsil edebilir. Böylesi sahte süreçler istihbaratın devam eden cihada karşı faaliyetlerinden ve düşmanca işlerindendir.”

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:05
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. ‘Taliban
  4. Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay'dan son dakika açıklaması: Açığa alındı
    1. Genelkurmay'dan son dakika açıklaması:..
    2. Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist..
    3. Katar’ın küresel devleri Türk iş..
    4. Yılın ilk kar yağışı başladı
    5. Burun estetiği hakkında doğru bilinen..
    6. Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi
    7. Bir dergi dağıttı, 23 senedir zindanda!
    8. 'Seni başkan yaptırmayacağım'
    9. Facebook İslam ile mücadele edecekmiş...
    10. Deyr Ez Zor’da sivil katliamı
    11. Trump: Oyundaki uçağı sattım
    12. Muhaliflerden DEAŞ'a darbe!
    13. Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasak..
    14. Karaçi saldırısını üstlendiler
    15. Türk topçuları ateşe başladı
    16. Dikkat! İstanbul'da su kesintisi
    17. Türkistan İslam Partisi, İdlib’te..
    18. '‘Bir sonraki bomba Papa’ya karşı..
    19. Afrin operasyonuna iki partiden destek
    20. Avusturya'da Müslümanlar korku içinde
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri