Taliban'dan Türkiye açıklaması

Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi tarafından yapılan açıklamada ‘3 gün sürecek 4’lü barış görüşmelerinin İstanbul’da başladığı’ ifade edildi.

Muzafferi, görüşmelere, Taliban’dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund’un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdulhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami’den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili’nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası’ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban’dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek’in katıldığını aktardı.

Eminullah Muzafferi, İstanbul toplantısının ‘resmi ve daha kapsamlı’ görüşmelerin önünü açacağını savunsa da Afganistan’ın en az yarısını kontrol altında tutan Taliban Hareketinin toplantılarda yer almaması nedeniyle görüşmelerin önemli sonuçlar doğurmayacağı öngörülüyor.

Muzafferi ayrıca ‘Taliban’dan 2 grup ile barış yanlıları bu toplantıda yer aldı. Afganistan Yüksek Barış Şurası çabalarını sürdürecektir. Umarız olumlu sonuç ve barış kararları biran önce alınır’ dedi.

İslam Emirliği Taliban Hareketi, daha önce de basında yer alan benzer onlarca haberi yalanlamış ve ‘Afganistan’da bulunan ABD öncülüğündeki işgalciler, ülkeyi terk edene kadar müzakere masasına oturmayacaklarını’ bildirmişti.

Taliban resmi sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘İslam Emirliği Taliban Hareketinin İstanbul’daki toplantıya temsilci gönderdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı’ kaydedildi.

Zebihullah Mücahid şunları söyledi:

“Afganistan İslam Emirliğinin Türkiye’deki görüşmelerde yer aldığı yönündeki haberler asılsızdır. Ne biz bir temsilci gönderdik ne de orada yer alanlardan biri İslam Emirliğini temsil edebilir. Böylesi sahte süreçler istihbaratın devam eden cihada karşı faaliyetlerinden ve düşmanca işlerindendir.”