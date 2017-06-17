Taliban'dan korktular... Bakın ne yapmaya başladılar...

Kabil hükümeti daha fazla güvenlik için özel kuvvet sayısını ikiye katlamayı planlıyor

Asker sayısı artırılacak

Kabil hükümeti daha önce açıkladığı dört yıllık güvenlik ve kalkınma planı dahilinde Afgan Milli Ordu güçlerinin sayısını artırmayı planlıyor. Açıklamaya göre, ordu içindeki Özel Kuvvetler personelinin sayısının ikiye katlanması hedefleniyor.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, özel kuvvetlerin sayısının ikiye katlanmasının hedeflendiğini ve askeri oluşumlarda bir takım değişiklikler yapılacağına ifade etti.

Kabil için yeni güvenlik planı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırlar ile büyük güvenlik endişelerinin yaşandığı başkent Kabil için de yeni bir güvenlik planının hazır olduğunu ifade etti. Gani, yeni planın tartışmaları sonlandıracağını kaydetti.



Öte yandan dört yıllık güvenlik planı dahilinde Afgan güvenlik güçlerinin askeri yeteneklerinin artırılması konusunda da çalışmaların başlatılacağı kaydedildi. Afgan yetkililerin aktardığına göre, özellikle hava kuvvetlerinin kabiliyetinin artırılması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilecek.



Ayıca Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afgan Hava Kuvvetleri'nin uluslararası müttefiklerin yardımıyla faaliyete geçtiğini belirtmiş ve 2020 yılına kadar tam kapasiteye ulaşacağını ifade etmişti.