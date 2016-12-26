Taliban'dan işgalin 37. yıl açıklaması

37 yıl önce bugün, Hicri Güneş takvimine göre 6 *Caddi 1358 tarihinde Sovyetler Birliği, sevgili vatanımıza, Afganistan'a bir askeri işgal başlattı.

''Fakir ve savunmasız halkımıza karşı uluslararası Komünizm putunun askeri işgali, halkımızı dehşetli bir yol ayrımına getirdi. Kendi zayıf hallerine ve düşmanın gücüne bakarak eğer Komünist küfür karşısında teslim olmayı seçselerdi; Komünizm tarafından harap edilen diğer Müslüman milletler gibi gelecek nesillerin mutlak dalalete kaybedilmesi ve dinsizleşmesi tehlikesinin yanı sıra inançlarının, dini değerlerinin ve Afgan kültürünün yok olması tehlikesiyle de yüz yüze kalacaklardı.

Ve güçlü bir düşmana karşı boş ellerle direnmeyi seçmeleri halinde ise çok sayıda ölü ve yaralı, zorluklar, göç ve kayıplarla yüzleşeceklerdi. İmanlı milletimiz, dinini ve inancını müdafaa etmek için "süper güç" Sovyetlere karşı silahlı Cihada başladı. Ve 14 senelik Cihadın bereketi ve uçsuz bucaksız fedakârlıklarla Komünist Ateizmi mağlup etti. Bu ölümcül vebaya karşı kendi milletlerine ve dünyaya kalkan oldu.

Bugün bazı sapmış ve yüzeysel kişiler Sovyetlere karşı Afgan Cihadının beyhude ve zararlı bir savaş olduğunu düşünüyor. Fakat bu kişiler, Afgan milleti bu kapsamlı Komünist işgaline teslim olmuş ve onların ateist ideoloji ve inançlarını benimsemiş olsaydı, günümüzde ne koşulda olacaklarını anlayabilmiş değiller. Eğer bu olsaydı Afgan milleti İslam'ın sahih iman ve amellerini anlayamayacaktı ve Komünizm tarafından harap edilen diğer Müslüman milletler gibi tarihini kaybedecek; İslam'ın ideolojik, siyasi, eğitimsel, kültürel, iktisadi ve hayatla ilgili diğer tüm yönlerinden sapacaktı.

Allah'a hamdolsun ki milletimiz dünyevi zorlukları, acıları ve fedakârlıkları seçerek kendilerini ve gelecek nesilleri ebedi tahribattan muhafaza etti.

6 Caddi tarihindeki Sovyet işgalinin yıldönümünde -korkunç ve zalimane Sovyet işgalcileri kınadığımız gibi- Amerikan işgalcilere ve müttefiklerine de Sovyetlerin akıbetine dikkat etmelerini ve düşünmelerini hatırlatıyoruz. Sovyetlerin, bütün güç ve servetiyle bu milletin önünde diz çöktüğü gibi, Amerikalılar da onların ayak izlerini takip edecek.

Güçlerini test etmeye devam etmek ve işgali uzatmak yerine, zalim işgalinizi nasıl çabucak bitireceğiniz hakkında düşünün. Afgan milletini bırakın ki, barış ve güven içerisinde bir hayat yaşasın ve böylece otuz yıldır süren savaşın sebep olduğu yaraları sarabilsin.''

MedyaTimes