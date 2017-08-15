Taliban'dan Donald Trump'a açık mektup!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid tarafından gazetecilere gönderilen bin 600 kelimelik İngilizce "açık mektup"ta, Trump'ın ABD'nin Afganistan stratejisini yeniden gözden geçirerek "seleflerinin yaptığı hataları anladığı" savunuldu.

ASKERLERİ ÇEKME ÇAĞRISI

Ülkede 16 yıldır süren savaşın ardından ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi çağrı yapılan mektupta, Trump'ın, ülkesinin Afganistan politikasının denetimini ordunun eline vermemesi ve ülkeye ilave asker göndermek yerine mevcut ABD birliklerini geri çekeceğini duyurması gerektiği ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının, "ABD birliklerini tehlikeden kurtaracağı ve miras kalan bir savaşı sona erdireceği" de ileri sürüldü.

AFGANİSTAN'DAKİ ABD VARLIĞI

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 askeri bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2 Ağustos'ta, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Taliban'ın üstlendiği bir intihar saldırısında iki ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.