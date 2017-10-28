Taliban,'43 ABD askerini öldürdük' demişti! NATO'dan açıklama geldi
NATO, Afganistan'da düşen uçaklarında bir ABD askerinin öldüğünü iddia ederek Taliban'ın aksine ölü sayısını düşük tuttu.28 Ekim 2017 Cumartesi 18:37
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, kazada 1 Amerikan askerinin öldüğünü ve 6 askerin de yaralandığı bildirildi.
Uyrukları açıklanmayan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu, kazada saldırı şüphesi üzerinde durulmadığı ifade edildi.
Logar Valisi Muhammad Halim Fedai, yaptığı açıklamada, NATO helikopterinin, Hırvar ilçesinde Taliban'a yönelik hava operasyonu sırasında kalktıktan kısa süre sonra pervanesini ağaca çarparak düştüğünü belirtmişti.
TALİBAN: 43 ABD ASKERİ ÖLDÜ
Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü, olayda 43 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edilmişti.