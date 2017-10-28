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Taliban,'43 ABD askerini öldürdük' demişti! NATO'dan açıklama geldi

NATO, Afganistan'da düşen uçaklarında bir ABD askerinin öldüğünü iddia ederek Taliban'ın aksine ölü sayısını düşük tuttu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:37
Taliban,'43 ABD askerini öldürdük' demişti! NATO'dan açıklama geldi

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, kazada 1 Amerikan askerinin öldüğünü ve 6 askerin de yaralandığı bildirildi.

Uyrukları açıklanmayan yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu, kazada saldırı şüphesi üzerinde durulmadığı ifade edildi.

Logar Valisi Muhammad Halim Fedai, yaptığı açıklamada, NATO helikopterinin, Hırvar ilçesinde Taliban'a yönelik hava operasyonu sırasında kalktıktan kısa süre sonra pervanesini ağaca çarparak düştüğünü belirtmişti.

TALİBAN: 43 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü, olayda 43 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:37
  1. Afganistan
  2. NATO
  3. Logar Valisi Muhammad Halim Fedai
  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Kişi kendinden bilir işi derler. Siz yoksa bizim askerimiz şehit olduğunda saklıyor musunuz?
  • ilginçilginç46 dk önce
    helikopterler de nedense hep elektrik direklerine ağaç dallarına çarpıp düşüyor muş.ilginç.
  • NecmiNecmi49 dk önce
    Digerleride gebermistir
  • sevketsevket55 dk önce
    o helikopter 43 kişi alıyomu yaw

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