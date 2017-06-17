Taliban terör örgütü Deaş'i ablukaya aldı...

DEAŞ'in 12 haziran tarihinde Nangarhar'ın batısında 2 Taliban savaşçısına suikast düzenlendiği iddia edildi.

Akabinde Taliban (Kırmızı Birlik) Özel kuvvetleri Paçir ve Agam ilçesinde bulunan Tora Bora bölgesine bölgesine konuşlandırıldı.



Tora Bora dağlarında şiddetli çatışmalar Taliban ve Işid arasında devam ederken. ilçe'nin Süleyman Hel bölgesinde onlarca Terör örgütü DEAŞ üyesi Taliban tarafından kuşatıldığı bilgisi verildi.



Nangarhar genelinde DEAŞ'e karşı operasyonlar sürdüren Taliban'ın en etkin komutanlarından birtanesi Muhammed Naik.

Taliban geçtiğimiz günlerde Afganistan'da yer alan Şii mescidine yapılan bombalı saldırıyı kınadıklarını ve sivillere yönelik hiçbir zaman Taliban Hareketi olarak saldırıları tasvip etmediklerini duyurdu.

Islahhaber