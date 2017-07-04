Taliban orduya ait helikopteri düşürdü

Afganistan'ın başkenti Kunduz'da askeri bir helikopter Taliban tarafından vurulduğu kaydedildi. Taliban'ın helikopteri neyle vurduğu açıklanmazken düşen helikopterde kimlerin bulunduğu herangi bir makam tarafından açıklanmadı.



Taliban'ın başlıca kalelerinden biri olan Kunduz kentindeki Daşti Arçi ilçesinin %90'ı Taliban tarafından kontrol ediliyor.

ıslahhaber