Taliban Kunduz kapılarına dayandı...

Taliban her yıl el değiştiren Kunduz vilayetine giderek yine yaklaşıyor. Taliban, Ali Abad ilçesinde Kunduz - Beğlan otoyolunu kapattı. Hükümet güçlerinin askeri konvoyu böylece kuşatma altına alınmış oldu.



Taliban, Kunduz kentinin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor. 1 kontrol noktası ele geçirildi. 9 Afgan asker öldürüldü. Çatışmalar şiddetlenerek devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



Dün Kunduz şehrinde Şurabi Kışlak bölgesi ile 1 köyü daha kontrolü altına alan Taliban saldırılar esnasında, 15 Afgan askeri öldürüldüğünü ve 3 zırhlı araçla birçok mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Kunduz şehri ortalama olarak her yıl en az bir kez Taliban'ın kontrolüne geçsede, Afgan hükümeti düzenlediği hava saldırılarıyla beraber şehri kış aylarında Taliban'dan tekrar geri alıyor. Kunduz şehri, Afganistan'ın kuzeyinde, aynı isimli Kunduz Vilayeti'nin merkezi olan şehir. Kunduz kenti batıdan Mezar-ı Şerif'e, güneyden başkent Kabil'e ve kuzeyden Tacikistan sınırına bağlanır. Kunduz şehrinde en son 2012 nufus sayımlarına göre 268.893 kişi yaşıyor.

ıslahhaber