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Taliban kritik noktaları kuşatma altına aldı

Taliban Afganistan'da durdurulamıyor, bir kontrol noktası ele geçirilirken, beş kontrol noktasını daha kuşatma altına aldı.

31 Ekim 2017 Salı 19:57
Taliban kritik noktaları kuşatma altına aldı

Uruzgan vilayetinin Chinarto ilçesinin Syah Khar bölgesinde Afgan ordusuna ait kilit bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldıran Taliban savaşçıları kısa bir direnişten sonra kontrol noktasını ele geçirdi.

Taliban savaşçılarının bölgede 5 kontrol noktasını kuşatma altına aldığı bildiriliyor.

Pazar günü yerel saatle saat 10 civarlarında ABD uçaklarının desteği ile Hilmend vilayetine bağlı Gereşk ilçesinde iki bölgeden giriş yapan Afgan Ulusal Ordusu ( ANA) ve Afgan Yerel Polisi ( ALP) Taliban savaşçıları tarafından geri püskürtüldü.

Çıkan çatışmalarda Afgan güvenlik güçlerinden 13 kişi Taliban tarafından öldürülürken 6 kişide yaralandı. Gene saldırılarda 2 APC araç vurularak imha edildi. 3 Taliban savaşçısı saldırılarda yaralandı.

Uruzgan vilayetinin Dehravud ilçesindeki Çatopul bölgesinde Afgan ordusuna ait koordinasyon bölgesine Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 2 kontrol noktası Taliban'ın kontrolüne geçti. Taliban'ın ağır silahlar ve keskin nişancılar ile düzenlediği saldırılarda Afgan ordusundan 13 asker öldürüldü 10 asker yaralandı. 3 Taliban savaşçısı bu saldırılarda yaralandı.

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 19:57
  1. Taliban
  2. Uruzgan vilayet
  3. Hilmend vilayeti
  4. AFGANİSTANİŞGAL
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