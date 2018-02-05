Taliban korkusu bakın ne yaptırdı

2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri Afganistan’ın Batı destekli hükumetinin kalıcı demokratik kurumlar oluşturma yolundaki ilerlemesinin bir testi olarak görülüyor.

Bağımsız Seçim Komisyonundan sorumlu başkan yardımcısı Wasima Badghisi verdiği demeçte, “Seçimleri iki ya da üç ay süresince ertelemeye hazırız ancak güvenlik kurumları hazır olduklarını bize söylemeli” dedi.

Parlamento seçimlerinde karşılaşılan sorunlar, ABD liderliğindeki koalisyonun 2001’de Talibanı devirmesinden bu yana Afganistan’da siyasal kurumların kırılganlığının altını çiziyor.

Uluslararası ülkeler, 2014 yılındaki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bu yıl ki seçimlere büyük önem verdiler.

Afganistan, Taliban yönetiminin sona erdirilmesinden bu yana iki parlamento seçimi yaptı: 2005 yılında ilk ve 2010’da ikinci.

ABD liderliğindeki NATO güçlerinin Taliban yönetimini devirmesinden bu yana ülkede istikrar sağlanamıyor. Afganistan Taliban Hareketi ülkede İslami düzen isterken demokrasi yönetimi isteyen ABD ve müttefiklerine karşı savaş veriyor.

2010’da seçilen parlamentonun beş yıllık döneminin Haziran 2015’te sona ermesi bekleniyordu, ancak güvenlik korkuları ve 2014’teki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra adil oyların nasıl sağlanacağı konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler ertelendi.

Mevcut meclis, Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından, yasal olup olmadığını sorgulayan birçok Afgan tarafından eleştirilen bir karar alarak 2015 tarihli bir kararname ile parlamentonun görev süresini uzatarak faaliyet gösteriyor.

Geçen yılın sonlarında, Birleşmiş Milletler de dahil uluslar arası yetkililer, hükumete, en elverişli şartlar altında bile mümkün olan en erken tarihin Ekim 2018 olacağını söyledi.

Pek çok Batılı diplomat, o tarihin bile mümkün olmadığını düşünüyor.

Bu yılın sonbaharına kadar, Afganistan’ın dağlık arazileri, kötü yolları ve güvenlik eksikliği, seçmenlerin kayıt altına alınması ve oy pusulalarının hazırlanması kış boyunca ciddi gecikmeler yaşanacağı ve seçimin 2019’da olacağı anlamına geliyor.

2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir kazanan çıkmadı ve ABD aracılığıyla anlaşmaya varıldı. Eski rakipler Gani ve cumhurbaşkanı yardımcısı Abdullah Abdullah halkı tedirgin eden bir koalisyon kurdular.