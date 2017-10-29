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Taliban karakol bastı: 9 polis öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanları bir polis karakoluna saldırdı. Saldırı sonucu 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:08
Taliban karakol bastı: 9 polis öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanları bir polis karakoluna saldırdı. Saldırı sonucu 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı. Gazne Valiliği sözcüsü Muhammad Arif Nori, militanların, Gazne merkezine bağlı bir polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu 9 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Nori, 2 polisin de yaralandığını söyledi. Nori, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 14 polisin öldüğü ve 2 karakolun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:08
  1. Afganistan
  2. Taliban
  • hh1 sa önce
    Hayret bişey arkadaş,bir nöbetçi yokmuydun nasıl olur ya,
  • Mustafa kemerli Mustafa kemerli 1 sa önce
    Allah ım asıl düşmanlarımızı göremeyip birbirimize düşüyoruz. Yarabbi! Bize idrak ver şuur ver. Bizleri bir eyle.Beraber eyle.İslâm sancağı altında aynı gaye ve hedefe omuz omuza yürümeyi nasip eyle.
  • QQ2 sa önce
    Rabbime hamd olsun
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