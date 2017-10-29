Taliban karakol bastı: 9 polis öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanları bir polis karakoluna saldırdı. Saldırı sonucu 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı. Gazne Valiliği sözcüsü Muhammad Arif Nori, militanların, Gazne merkezine bağlı bir polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu 9 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Nori, 2 polisin de yaralandığını söyledi. Nori, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 14 polisin öldüğü ve 2 karakolun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.